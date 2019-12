V ZDA snežna neurja in tornadi terjali najmanj 13 življenj

Velik del ZDA se od nedelje sooča z zimsko realnostjo snežnih neurij, ki so na srednjem zahodu zahtevala najmanj deset življenj. Jug ZDA pa so prizadeli tornadi, v katerih so umrle najmanj tri osebe. Snežno neurje se je v ponedeljek proti večeru preselilo na vzhod ZDA, kjer pa ni tako hudo.

Največje breme neurja je nosil Missouri, kjer je ponekod padlo do 23 centimetrov snega, v prometnih nesrečah so umrle štiri osebe, policisti pa so se ukvarjali s skoraj 600 prometnimi nesrečami in reševali več kot 500 v snegu ujetih voznikov. Poleg prometnih nesreč so zaradi snežnih neurij zaprli šole in druge javne ustanove, povzročala so tudi težave v letalskem prometu.

FOTO: AP

Veliko prometnih nesreč je bilo v Nebraski, kjer je zaradi snežnih razmer prišlo do več trkov, umrli pa so trije ljudje. Dve osebi sta umrli v Indiani, ena pa v Kansasu. V ponedeljek zvečer so veljala opozorila pred snežnimi neurji za območje, kjer živi 60 milijonov ljudi.

Na jugu ZDA so v ponedeljek divjali tornadi, zaradi katerih so prav tako zaprli šole v Alabami, Mississippiju in Louisiani. Tornado je zahteval dve življenji v Alabami in eno v Louisiani. Tornadi so posledica hladne fronte, ki se iz osrednjega dela ZDA pomika proti vzhodu in prinaša tudi točo ter veter s hitrostjo do več kot 100 kilometrov na uro.