V ZDA uspavali zdravo psičko, da so jo lahko pokopali skupaj z lastnico

Lastnica psičke Emme, ki je bila mešanka s shih tzujem, si je zaželela, da jo po smrti pokopljejo skupaj z njeno hišno ljubljenko. Kljub naporom aktivistov za pravice živali in zavetišč za živali po vsej državi, so sorodniki umrle lastnice dali psičko uspavati in kremirati, je poročal BBC.

'Psički ne bi bilo težko najti novega doma'

"Predlagali smo, da nam predajo psa, saj zanj ne bi bilo težko najti novega doma," je dejala Carrie Jones, upravnica zavetišča iz Virginie.

V Veliki Britaniji lahko lastniki predlagajo usmrtitev zdravega psa le s soglasjem veterinarja in če nimajo zanj boljše možnosti."Skoraj vsi veterinarji v Veliki Britaniji so se že srečali s primerom, ko so jih prosili za usmrtitev zdravega psa," je dejal tiskovni predstavnik britanske veterinarske zbornice. Med napogostejšimi razlogi za takšne odločitve so agresivna narava psa, slabo zdravstveno stanje lastnika ali selitev lastnikov v nov dom, kjer ne morejo imeti psa.