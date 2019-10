V ZDA že 18 mrtvih zaradi pljučne bolezni, povezane z vejpanjem

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je potrdil že 18 smrtni primer zaradi pljučne bolezni, povezane z vejpanjem, zbolelo je že 1080 ljudi. Povprečna starost bolnikov, ki so umrli, je 50 let, pri čemer je najmlajši štel 27 let, najstarejši pa 71.

Natančnega vzroka bolezni zdravniki še niso uspeli potrdili, med simptome pa navajajo bolečino v prsnem košu, izčrpanost in pomanjkanje sape. CDC navaja, da je okoli 78 odstotkov bolnikov, preden so zboleli, uporabljajo izdelke, ki vsebujejo THC psihoaktivno snov v marihuani. THC se za potrebe vejpanja dodajajo topila in okusi, da se ga lahko pogreje in z napravo za vejpanje inhalira. Preiskovalci upajo, da jim bo uspelo ugotoviti, katera izmed teh snovi bi lahko povzročala poškodbo pljuč.