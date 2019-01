V ZDA 'smrtno nevaren' polarni mraz, v Avstraliji zaradi žeje umirajo divji konji

"Smrtno nevarna, brutalna, brez primere,"so besede, s katerimi ameriški mediji opisujejo polarno fronto, ki se premika skozi Združene države Amerike.

"Najhladnejše vreme te sezone bo pahnilo Srednji zahod in Velika jezera v življenjsko ogrožujoče razmere" predvsem v prihodnjem tednu, opozarjajo vremenoslovci. Najhladneje bo po napovedih od torka do četrtka, in sicer v severni in osrednji regiji. A kar dve tretjini celotne države se bosta soočali z izjemno hladnimi temperaturami, kar naj bi prizadelo kar 200 milijonov ljudi. Invazijo hladnega zraka, ki so jo nekateri vremenoslovci poimenovali kar 'Barney', prinaša t. i. polarni vortex.

Že v petek so tako zaradi mraza zaprli več šol, tudi v Milwaukeeju, kjer so temperature že padle na –17 stopinj Celzija, drugje je odpovedanih več dogodkov. V Chicagu pa medtem odpirajo centre za ogrevanje. Vremenoslovci opozarjajo, da se ponekod v naslednjem tednu temperature tudi čez dan ne bodo dvignile nad ničlo. Ponekod naj bi se spustile celo do –40 stopinj Celzija.