V ZDA znova opazili redko dvoglavo kačo

Znanstveniki so redko dvoglavo kačo poimenovali Double Dave, potem ko so jo našli v gozdu v ameriški zvezni državi New Jersey. Mlado klopotačo so pretekli mesec odkrili okoljevarstveniki iz skupine Herpeteological Associates, ki preučuje ogrožene plazilce.

Kačo so poimenovali Double Dave (Dvojni Dave), ker sta jo odkrila znanstvenik Dave Schneider in njegov kolega, ki mu je prav tako ime Dave. Strupena kača, ki v dolžino meri okoli 10 centimetrov, ima dve popolnoma oblikovani glavi s štirimi očmi in dvema jezikoma.

Kot je povedal Schneider, glavi delujeta neodvisno druga od druge, takšno bitje pa težko preživi v divjini, saj se pomika počasi in je lahek plen za plenilce.

Dvoglave kače imajo sicer pogosto eno glavo, ki je nekoliko bolje razvita od druge, med seboj pa se borita za hrano.