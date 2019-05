V ZDA opazili rožnato samico delfina z mladičem

Strokovnjaki upajo, da je mladiček podedoval materino gensko mutacijo, kar bi pomagalo ohraniti njihovo populacijo. Presenetljivo je, da na samico ne vplivata drastično okolje in sončna svetloba, kot bi lahko pričakovali zaradi njene barve. Po navadi pa ostaja pod površino dlje kot ostali, so zapisali strokovnjaki.

Samica rožnatega delfina, ki so jo prvič opazili pred 12 leti v jezeru Calcasieu v ameriški zvezni državi Louisiana, je takrat postala prava atrakcija. Pinky, kot so jo poimenovali, so zdaj znova opazili v jezeru, in sicer s svojim prvim mladičkom.

Rožnatega delfina je pred 12 leti prvi opazil kapitan Erik Rue. "Popolnoma rožnat je, od glave do peta, in ima rdeče oči, kar nakazuje, da je za njegovo izjemnost kriv albinizem. Rožnatega delfina sem opazil 40- do 50-krat, z družino se je tu očitno trajno naselil," je takrat povedal medijem.

"Zelo lep delfin je, ampak ljudje bi morali biti previdni, tako kot s katerimkoli drugim delfinom, in morali bi ga spoštovati – opazovati od daleč, omejiti čas opazovanja, in ga ne loviti ali nadlegovati. Čeprav je videti rožnat, je pravzaprav albino, kar lahko opazite v njegovih rožnatih očeh," je povedala biologinja Regina Asmutis-Silvia, ki delfina takšne barve pred tem še nikoli ni videla.

Rožnata barva Pinky sicer spominja na amazonske delfine. Ti so bližnji sorodniki delfinov, živijo pa v Amazoniji. Rožnati delfini so podobni velikim pliskavkam, a med vrstama obstajajo tudi razlike. Namesto hrbtne plavuti ima rožnat delfin pravzaprav grbo, njegov kljun, na katerem ima dlake, pa je daljši. Barvo je dobil zaradi vode, v kateri živi, in hrane, s katero se prehranjuje.