V želodcu nasedlega kita odkrili 100 kg plastike

Odpadki so bili v kitovem želodcu zbiti v ogromno kepo, ki je, kot kaže, nastajala že kar nekaj časa. Ob tem je zanimivo, da žival ni bila v slabem zdravstvenem stanju. Čeprav obstaja možnost, da so odpadki v njenem želodcu nekako prispevali k temu, da je nasedla, pa strokovnjaki niso našli dokazov, da bi prizadela ali ovirala črevesje.

"Kljub temu je takšna količina plastike v želodcu grozovita, gotovo je vplivala na prebavo in lahko nam služi kot še en opomnik, kakšno nevarnost predstavljajo odpadki v morju in izgubljene ribiške mreže za morsko življe," so opozorili v škotski organizaciji, ki spremlja in pomaga nasedlim kitom, delfinom in drugim živalim. Gre za globalen problem, so dodali, odpadki v kitovem želodcu so izvirali tako s kopnega kot z morja (ribiška industrija), žival pa bi jih lahko zaužila kjer koli med Azori in Norveško.