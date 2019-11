V želodcu poginulega jelena na Tajskem našli sedem kilogramov smeti

V tajskem narodnem parku Khun Sathan so našli poginulega 10-letnega jelena, ki je pred smrtjo zaužil vsaj sedem kilogramov različnih smeti, večinoma plastičnih. V njegovem želodcu so tako našli plastične vrečke, plastično vrv, ostanke kavnih kapsul, spodnje perilo, gumijaste rokavice, vrečko hitro pripravljenih rezancev ter majhno brisačo, poroča BBC.

Letos so iz Tajske tudi poročali, da so našli mladiča morske krave, ki je poginil, ker je jedel plastiko.

Direktor parka Kriangsak Thanompun je dejal, da je jelen jedel plastiko že dalj časa pred smrtjo: "Menimo, da je jedel to plastiko že dlje časa. Pristojni verjamejo, da je poginil, ker je plastika zamašila njegovo prebavno cev, ampak to bo potrdila šele preiskava."

Na družbenih omrežjih so se zgrnile kritike na obiskovalce parka, ki onesnažujejo narodno znamenitost. Direktor je že napovedal, da bodo pripravili trifazni načrt, s katerim bodo spodbudili lokalne prebivalce k pobiranju plastike in smeti v narodnem parku. Načrt predvideva tudi ustanovitev komisije, ki bo poskusila urediti odlaganje smeti in sčasoma izobraziti javnost glede onesnaževanja, še piše BBC.

Na Tajskem porabijo ogromno plastičnih vrečk. Greenpeace ocenjuje, da letno v tej državi v smeteh konča 75 milijard plastičnih vrečk.

Tajski okoljski minister je pred časom napovedal, da bodo morale velike trgovske verige prenehati ponujati plastične vrečke z januarjem 2020.