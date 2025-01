V zgolj štirih dneh zaradi pirotehnike poškodovani štirje mladoletniki

Policija je med 1. decembrom lani in 3. januarjem letos zasegla več kot 6000 pirotehničnih sredstev. Obravnavali so 120 kršitev na tem področju, kar 115 od teh kršiteljev je bilo mladoletnih. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da so v ljubljanskem kliničnem centru v zgolj štirih dneh sprejeli štiri mladoletnike, vse mlajše od 14 let, ki jih bo huda poškodba po uporabi pirotehnike zaznamovala za vse življenje.