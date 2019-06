V živalskem vrtu v Nemčiji se je rodil prvi mačji panda

Mačjega pando sicer premore tudi ljubljanski živalski vrt. Kot je navedeno na njihovi spletni strani, je to za marsikoga najbolj ljubka žival, saj je videti kot prikupna mešanica različnih "zverinic".

Ima rakunji rep in medvedje šape, obraz pa ima mačje, medvedje in pandine poteze. Pleza kot opica, počiva in umiva se kot mačke in je bambus kot orjaški panda. Sistematska uvrstitev te zanimive vrste je bila dolgo uganka in še danes se znanstveniki trudijo natančno določiti njihove sorodstvene odnose z drugimi zvermi.