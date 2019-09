Na vsakem kotičku razprodanih Stožic je bilo čutiti povezanost in ponos na naše fante. In čeprav jim ni uspelo, saj so bili Rusi neuničljivi, je fantom največ pomenilo, da so lahko prvič igrali pred polno dvorano. Še pred tekmo so se v Stožice zgrinjale gruče zvestih navijačev, ki so dihali za naše fante. Vse tri nize so glasno navijali in jih spodbujali.