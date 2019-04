V zrušenju žerjava na gradbišču Googla umrle štiri osebe

Na zahodni obali ZDA v mestu Seattle se je na gradbišču novega kampusa tehnološkega giganta Google zgodila huda nesreča, potem ko se je na cesto zrušil žerjav in pod seboj pokopal več avtomobilov. Štiri osebe so pri tem umrle, tri poškodovance, med drugim tudi štirimesečno dojenčico, pa so odpeljali v bolnišnico.

FOTO: AP Potem ko se je nad ameriškim mestom Seattle na severozahodu države v soboto okoli 15.30 po lokalnem času razbesnela nevihta, se je žerjav, postavljen na strehi bližnje stavbe, zrušil na cesto, pri tem pa pod seboj pokopal več avtomobilov. Umrla sta upravljalca žerjava in še dve osebi v avtomobilih. Tri ponesrečence, med drugim tudi štirimesečno dojenčico, so reševalci odpeljali v bolnišnico. Žerjav je pod seboj pokopal več avtomobilov, pri tem pa so umrle štiri osebe. FOTO: AP Kot je za Seattle Times povedala ena od prič, se je žerjav zrušil zaradi močnih sunkov vetra. Nesreča se je zgodila na gradbišču novega kampusa ameriškega tehnološkega giganta Google, kjer so nameravali zgraditi tudi 150 novih stanovanj. Oblasti so že sprožile preiskavo, ki naj bi razkrila vzrok nesreče. Google je v izjavi za javnost sporočil, da je zaradi nesreče užaloščen in da sodelujejo z oblastmi.