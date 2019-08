Analize vzorcev vode, so pokazali, da je kopališče Žusterna še vedno onesnaženo s fekalijami. A kljub številnim opozorilom in nevarnostim, ki jih kopanje v taki vodi prinaša, so se nekateri požvižgali in se mirno namakali v onesnaženi vodi. Dokler ne bodo odkrili vira onesnaženja, bodo meteorno vodo iz zajezitvenega bazena vsakodnevno izčrpavali, kar naj bi izboljšalo kakovost vode.