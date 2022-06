'Vajeništvo naju je pripravilo na dolgo poklicno pot'

Cena raste tudi delovni sili, saj je primanjkuje. Ne le natakarji in kuharji, med deficitarne poklice sodijo tudi mizarji, avtomehaniki in zidarji, saj zanimanja med mladimi za te poklice ni. In prav zato je toliko bolj pomembno vajeništvo, ki je del sistema srednjega poklicnega izobraževanja, pri čemer se vsaj polovica izobraževanja izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Tako se mladi prej srečajo s poklicem, ki ga bodo opravljali, hkrati pa se spoznavajo z delovnim okoljem in trgom dela.