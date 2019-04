Vajgl pričal na sojenju katalonskim voditeljem

Poglavitna teza, ki je zanimala sodišče, je bila, ali so imeli nekdanji katalonski zunanji minister Raül Romeva in ostali obdolženci, ki so pripravljali referendum, rezervni načrt, po katerem bi uporabili tudi nasilna sredstva.

Evropski poslanec Ivo Vajgl je na španskem vrhovnem sodišču pričal na sojenju nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so obdolženi upora in zlorabe javnih sredstev zaradi referenduma o neodvisnosti Katalonije oktobra 2017.

'Romeva vedno na strani mirnega reševanja sporov'

Vajgl je zelo odločno zanikal kakršnokoli pomisel na to, saj je bil Romeva v vsakem svojem nastopu, tudi v imenu svojih obdolženih kolegov vedno na strani mirnega reševanja sporov, dialoga in sporazuma, so sporočili iz pisarne evropskega poslanca iz Slovenije. Tudi referendum, ki so ga pripravili in izvedli leta 2017, je bil zasnovan kot referendum na osnovi dogovora s špansko vlado, je poudaril.

Vodja neformalne skupine v Evropskem parlamentu Platforma dialog EU - Katalonija, ki združuje okoli 50 evropskih poslank in poslancev iz šestnajstih držav, je kot priča nastopil na predlog obrambe v primeru Romeve.

Vajgl: Španska vlada ne bo mogla mimo sporazuma s Katalonci

Sojenje 12 nekdanjim katalonskim političnim in civilno-družbenim voditeljem zaradi njihove vloge pri poskusu odcepitve se je začelo februarja letos. Špansko tožilstvo za obdolžence zahteva zaporne kazni v višini od sedem do 25 let.

Vajgl je ob tem v luči izidov nedeljskih parlamentarnih volitev v Španiji, na katerih so zmagali socialisti, ocenil, da španska vlada ne bo mogla mimo sporazuma s Katalonci."Premier Pedro Sanchez bo zelo verjetno moral sprejeti v vladno koalicijo vsaj eno izmed katalonskih političnih strank, ki kot svoj cilj zagovarjajo osamosvojitev," je poudaril evropski poslanec.