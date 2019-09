Val ogorčenja zaradi talne igre, ki spominja na nacistični simbol

Prebivalce Trbovelj razburja talna označba na igrišču osnovne šole, ki spominja na nacistični simbol. Občina se je na svojem Facebook profilu pohvalila, da so prenovili šolsko igrišče, objava pa je zaradi podobnosti s svastiko sprožila val ogorčenja. Na občini odgovarjajo, da talne igre izdelujejo v Angliji že več let, do zdaj pa še nihče ni imel pripomb. Toda v Trbovljah je bilo malo drugače.