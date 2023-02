Valentinovo s politiki

Saj veste, kako pravijo tisti, ki praznika ljubezni točno na 14. februar ne praznujejo? Da bi moralo biti valentinovo v resnici vsak dan v letu. In na danes je valentinovo prestavil tudi naš Aleksander Pozvek, potem ko so v torek državni zbor, kjer je med poslanci preverjal, kako romantični so, zavzeli Butalci. Če že vemo, kako so videti politiki, ki nas osvajajo pred volitvami, pa bomo danes videli tudi, kako osvajajo v svojem zasebnem življenju. Še več, eden od poslancev je Aleksandra prosil, naj mu naredi ljubezenski oglas. Kaj mislite, je bila to dobra ideja?