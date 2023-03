Vam bolj odgovarja delo v pisarni ali od doma?

Ste med tistimi, ki greste radi v službo tudi zato, da se za nekam uredite, ali raje delate od doma, v trenirki in s čim manj stika z drugimi sodelavci? Oboji bi verjetno kdaj pa kdaj pogrešali drugo možnost. Predvsem samostojni podjetniki, ki so sami za vse, delajo od doma in si občasno zaželijo družbe na delovnem mestu. Te zagotovo ne bo manjkalo mladim podjetnikom, ki se bodo odločili svoje poslovne poti začeti v generatorju, ki ga je predstavila skupina Emil Frey skupaj s klicnim centrom. Vsaj 12 ljudi, željnih delovnih izkušenj, bodo za 120 evrov na osebo sprejeli sveži prostori v Ljubljani.