Gre za zavajanje, ki je podprto z lažnimi strokovnimi mnenji

Ob takšnih besedah, prepričevanju in ob lažnih tako imenovanih strokovnih člankih in objavah ljudje v upanju na čudeže prehitro nasedejo. Da čudežnih kapljic za povrnitev sluha ni, so že lani opozarjali na ljubljanskem kliničnem centru, na oglas so postali pozorni, ko je na zdravniški pregled prišla gospa s slabim sluhom, ki čaka na operacijo. Vprašala je, ali lahko prestavi operacijo in poskusi te kapljice. O tem zavajajočem izdelku pa opozarjajo tudi v Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.