Vas lahko delodajalec odpusti, če boste morali po dopustu v karanteno?

Vodstvo Aktiva Skupina, ki zaposluje predvsem varnostnike in čistilke, je zaposlenim jasno sporočilo: letos med dopustom raje ne zapuščajte Slovenije, kajti morebitno karanteno po dopustu bomo šteli kot hujšo kršitev delovnih obveznosti, ki lahko pelje v izredno odpoved delovnega razmerja. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije pravijo, da je to nedopustno in nezakonito ravnanje delodajalca, ki nima pravice delavcu zapovedovati, kako, s kom in kje naj preživlja svoj prosti čas in dopust.