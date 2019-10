Van Dijk pričaral nasmeh na obraze nadobudnih nogometnih navdušencev

Virgil Van Dijk je brez dvoma najboljši branilec na svetu, po izboru evropske nogometne zveze pa tudi najboljši nogometaš minule sezone. Je gonilna sila evropskega prvaka Liverpoola in vzornik številnim mladim nogometašem. Nekaterim nadobudnežem, ki so ga res želeli spoznati, pa se je želja izpolnila. Van Dijk se je družil z mladimi oboževalci, ki so imeli pripravljena nadvse zanimiva vprašanja.