Varčevanje po hrvaško: ukinili 17 institucij, prihranili 0 evrov

Hrvaški Novi list je izpostavil, da kljub obljubam hrvaške vlade, da bodo z ukinjanjem pridobili na učinkovitosti in hitrosti, prihranili denar, to ne bo jasno vsaj še nekaj let. Kar pa je z rebalansom postalo jasno, da bo ves denar do evra natančno prešel na druge urade, ki bodo prevzeli nalogo ukinjenih. V praksi niso ukinili uradov, ampak zgolj njihova imena.

Hrvaška tako ni "ukinila" 17 agencij, zavodov, fondov, institutov in drugih javnih agencij, ampak jih je pripojila na 12 drugih proračunskih uporabnikov, ki bodo prejeli ves proračunski denar, ki je bil namenjen nekdanjim institucijam.