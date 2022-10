Varčevanje z energijo: kako kuhati testenine in katere so 'vampirske' naprave?

Največja porabnika energije v kuhinji sta hladilnik in zamrzovalnik. Če imamo doma že nekaj let star hladilnik, energetski strokovnjak Matjaž Valenčič svetuje, da s pomočjo indikatorja energije preverimo njegovo porabo."Se meri dan, dva, tri in na ta način se vidi, koliko je rabe energije in potem se izračuna, koliko je bilo to v enem letu. Če je raba energije občutno višja od te deklarirane, potem je nekaj zelo narobe."

Če zamenjamo stari hladilnik z najbolj učinkovitim na trgu, lahko prihranimo osem odstotkov pri računu za električno energijo oz. porabimo 441 kilovatnih ur na leto manj. Če domači hladilnik še ni za odpis, si lahko pomagamo tudi drugače. Valenčič opozarja: vrata hladilnika naj bodo odprta čim manj časa, v njem pa shranujte hrano, ohlajeno na sobno temperaturo. "Hladilnik naj ne bo na toplem delu kuhinje, ne zraven štedilnika, ne zraven virov toplote in tudi ne na sončnem delu. Tudi te stvari vplivajo na raven energije v hladilniku," svetuje Valenčič. Če je eden od nasvetov, da poln hladilnik in zamrzovalnik porabita manj energije, to ni vedno čisto res, dodaja energetski strokovnjak. "Če pa je hladilnik preveč poln, potem hladen zrak v hladilniku slabše cirkulira, pa je tudi slabše hlajenje. Tako da ne preveč, ne premalo hrane," dodaja.