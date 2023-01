Varčevanje z lučmi ogroža življenje voznikov

Kot ste verjetno do zdaj že opazili, je na avtocestah in hitrih cestah na uvozih in izvozih bolj temno, kot smo bili vajeni. Dars je namreč zaradi varčevanja z elektriko ugasnil cestne luči, s tem pa naj bi privarčeval 700 tisoč evrov. A je zaradi varčevanja ogrožena varnost voznikov, so prepričani v Avtomoto zvezi Slovenije, kjer Dars pozivajo, naj luči spet prižge. Dars odgovarja, da statistika ne kaže, da bi bilo prometnih nesreč od prvega novembra pa do sredine decembra več kot v enakem obdobju lani, in da so ugasnili luči le tam, kjer jim to dovoljuje zakon. Agencija za varnost v prometu pa je že pozvala Dars k sestanku, saj so prepričani, da je statistika v tem primeru varljiva.