Trenutek nepozornosti je lahko dovolj, zato pazljivo, da vam nesreča ne prekriža dopusta. Ceste so v času vrha turistične sezone namreč še bolj obremenjene, vozniki pa so zaradi daljših voženj na dopust pogosto tudi utrujeni, zato so številna opozorila na mestu. Statistika pa kaže, da se v poletnih mesecih zgodi največ nesreč na cesti.