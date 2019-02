Münchenska varnostna konferenca: se nam obeta nova oboroževalna tekma?

"Ko pogledamo trenutno stanje mednarodnih zadev, se je težko izogniti občutku, da se svet ne sooča zgolj s serijo manjših in večjih kriz, temveč da imamo težavo v samih temeljih. Resnično se zdi, da se soočamo z reorganizacijo osrednjih delov mednarodnega reda. Novo obdobje rivalstva velikih sil se odvija med ZDA, Kitajsko in Rusijo, kar spremlja odsotnost vodstva t. i. liberalnem svetovnem redu," pravi predsedujoči konferenci Wolfgang Ischinger .

V Münchnu se začenja letošnja, že 55. varnostna konferenca, ki bo tudi letos privabila številne svetovne voditelje – udeležilo naj bi se je približno 35 državnih voditeljev, okoli 50 zunanjih in 30 obrambnih ministrov. Slovenijo bodo zastopali predsednik Borut Pahor ter ministra Miro Cerar in Karl Erjavec .

Transatlantsko zavezništvo, kriza v Ukrajini, iransko vprašanje

V ospredju zanimanja bo tudi transatlantsko zavezništvo, še posebej v luči trgovinskih vojn in prepirom, ki jih je sprožil ameriški predsednik Donald Trumpz evropskimi zavezniki. Trump v bavarsko prestolnico sicer pošilja najštevilčnejšo ameriško delegacijo doslej, čeprav brez številke ena. V prvi vrsti bosta podpredsednik Mike Pencein državni sekretar Mike Pompeo, prišel bo tudi Patrick Shanahan, ki opravlja posle obrambnega sekretarja.

Razpravljali bodo tudi o številnih drugih varnostnih vprašanjih, vse od krize v Ukrajini, Venezuele ter razmer v Siriji in Afganistanu, izogniti pa se ne bodo mogli niti iranskemu in severnokorejskemu vprašanju. Prav včeraj je sicer ameriški podpredsednik Pence na konferencu o Bližnjem vzhodu na Poljskem pozval evropske partnerice, naj sledijo potezi Washingtona ter odstopijo od iranske jedrske pogodbe.

Kaj se dogaja na kriznih območjih, bodo iz prve roke lahko pojasnili predsedniki Ukrajine, Afganistana in Egipta,Petro Porošenko, Ašraf Gani in Abdel Fatah al Sisi. Na konferenci pričakujejo tudi iranskega zunanjega ministra Džavada Zarifa.

Ob robu konference naj bi se sestala tudi premierja Grčije in po novem Severne Makedonije, Aleksis Ciprasin Zoran Zaev. To bo njuno prvo srečanje po spremembi makedonskega imena, potem ko so v Skopju potrdili spremembe ustave v ta namen, v Atenah pa ratificirali prespanski sporazum in protokol o vstopu severne sosede v Nato. Približevanje severne sosede evroatlantskim integracijam so pred tem blokirali več kot desetletje.

Pa tudi sicer bodo na dnevnem redu problematike, ki lahko vplivajo na varnostno situacijo, od podnebnih sprememb do kibernetske varnosti in pomena tehnoloških inovacij.