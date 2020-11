Varnostnika v azilnem domu sodelovala v mednarodnem tihotapljenju migrantov

Več kot 40 tisoč evrov je v žepe pospravila mednarodna tihotapska združba, ki jo je po letu dolgi preiskavi s pomočjo tujih varnostnih oganov razbila slovenska policija. Nezakonite prebežnike so najprej spravili do ljubljanskega azilnega doma, nato pa, ko so azilanti imeli dovolj denarja za plačilo poti v boljše življenje, so jih od tam pretihotapili naprej. Organizatorji hudodelske združbe so bili prosilci za azil sami - Iračan in trije Pakistanci, pri nečednih poslih pa so jim pomagali tudi slovenski državljani, celo dva varnostnika iz podjetja Varovanje Galekom, ki varuje azilni dom.