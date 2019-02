Varnostnika z vlaka nasilno odstranila temnopolto nosečnico

Švedska policija je sprožila dve ločeni preiskavi, potem ko je po svetovnem medmrežju zaokrožil videoposnetek visoko noseče temnopolte ženske, ki so jo prisilno odstranili z vlaka na postaji podzemne železnice v Stockholmu, ob tem pa jo potisnili na klop, zaradi česar so se nad varnostnika zgrnile obtožbe o nasilnem vedenju in rasnem profiliranju.

"O dogodku je bilo objavljenih veliko posnetkov, ki prikazujejo, da sta bila varnostnika pregroba," je za državno radiotelevizijo SVT povedal Henrik Palmer iz podjetja SL, ki upravlja švedsko podzemno železniško omrežje. "Na žalost je v teh razmerah težko razumno presojati, gre za stresne zadeve. Ampak kljub temu je očitno, da dogodek vse od začetka do konca ni bil pravilno obravnavan," je dejal.

Videoposnetek je bil v preteklih dneh množično deljen po družbenih omrežjih, številni komentatorji pa so se strinjali, da sta varnostnika nepošteno 'targetirala' prav temnopolto žensko. Še posebej so bili šokirani, da je bila v trenutku, ko sta jo varnostnika zadrževala proti njeni volji, tam prisotna tudi njena hči.

"Ta dogodek ne bi smel nikogar presenetiti, čeprav je bila žrtev noseča ženska," je povedala avtorica in aktivistkaLovette Jallow. Švedi afriškega rodu so bili v omenjenem primeru"rasno profilirani in zlorabljeni".

'Začela je kričati in se upirati'

Podjetje SL je v izjavi zapisalo, da so potnico ujeli brez veljavne vozovnice, zaradi česar so ji izrekli denarno kazen, katere pa ni želela plačati. Ko so jo prosili, naj vlak zapusti, je"začela kričati in se upirati", so ozadje dogodka opisali v podjetju. Dodali so, da varnostniki imajo pristojnosti, da potnike, ki ne upoštevajo reda in pravil, zadržijo ali celo pridržijo osebe.

Svojo plat zgodbe je predstavila tudi potnica, njeno različico pa so podprle tudi številne priče. Pojasnila je, da na vlaku ni bila brez veljavne vozovnice, a je v danem trenutku ni mogla najti. Okoliščine je poskušala pojasniti tudi varnostnikoma, vlaka pa zaradi utrujenosti in bolečin ni mogla zapustiti. Kmalu zatem je vozovnico vendarle našla, od neljubega dogodka pa je bila že na dveh bolnišničnih pregledih. "Vse skupaj je grozno, počutim se slabo, povsod imam modrice," je povedala za švedski časopis Exppressen.

Pelle Johansson, predstavnik zasebnega varnostnega podjetja, v katerem sta zaposlena domnevno nasilna varnostnika, je pojasnil zgolj, da je "del običajnega postopka", da v času preiskave zaposleni dela ne opravljajo. O konkretnem incidentu pa dejal, da do nadaljnjega zadeve ne more komentirati.