Varnostniki azilnega doma domnevno vpleteni v nezakonito tihotapljenje azilantov

Ali varnostniki v azilnem domu Vič res sodelujejo pri tihotapljenju azilantov? To je le eden izmed očitkov, ki so jih danes pred azilnim domom na Viču izpostavili predstavniki iniciative prosilcev za azil. Med drugim jim očitajo tudi ustrahovanja, obanašanje varnostnikov do azilantov pa naj bi bilo ponižujoče in surovo. Zato ni presenečenje, da naj bi bili v azilnem domu pretepi pogosti.