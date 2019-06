Varnostniku, ki je med pokolom le 'stal' pred srednjo šolo, grozi 15 let zapora

Scot Peterson, varnostnik v srednji šoli v Parklandu, kjer je 19-letni Nikolas Cruz lani v strelskem pohodu ubil 17 ljudi, ko so odjeknili streli, ni vstopil v šolo, ampak je ostal zunaj.

Po dogodku je dal odpoved. Šerif okrožja Broward na Floridi Scott Israelje takrat sporočil, da je oboroženi varnostnik s srednje šole v Parklandu, ki lani na valentinovo ni ukrepal proti množičnemu morilcu, v postopku preiskave.

Varnostnik je le od daleč opazoval vhod v poslopje srednje šole, ko je 19-letni Cruz v šestih minutah ustrelil 17 ljudi. Na vprašanje, kaj bi moral varnostnik storiti, je šerif v odgovoril: "Moral bi vstopiti, moral bi se soočiti z morilcem, moral bi ubiti morilca." Predsednik Donald Trump ga je, ker ni ukrepal, oklical za strahopetca. V svojo obrambo je Peterson trdil, da ni vedel, od kod prihajajo streli.

Preiskava končana

Preiskava, ki se je zaključila v torek, je pokazala, da Peterson 'ni naredil čisto nič', da bi preprečil streljanje. V torek so ga zato aretirali. Ni izgovora za popolno neaktivnost in jasno je, da je to povzročilo smrti. Oblasti so sporočile, da bi moral Peterson delovati in ubiti strelca. Obtožili so ga več različnih kaznivih dejanj, med njimi tudi 'zanemarjanja otrok'. Varščina, ki so jo določili, je približno 90.000 evrov. Grozi mu lahko do 15 let zapora, poroča BBC.