'Varovanje zaprtih skrajnežev Islamske države ni več prioriteta'

Več kot 100.000 ljudi je že zbežalo s severa Sirije, odkar so Turki začeli ofenzivo, Kurdi pa sedaj trdijo, da če Turki ne ustavijo napadov, ne bodo več varovali zaporov, v katerih so zaprti skrajneži Islamske države. "Raje bomo ščitili svoja mesta in ljudi," pravijo. Medtem pa se kurdska skupnost v ZDA čuti izdane s strani predsednika Trumpa, a poudarjajo, da so to pričakovali.

Sirske demokratične sile (SDF), ki jih vodijo Kurdi, v zaporih zadržujejo tisoče skrajnih islamistov. Območja na severu države so od srede podvržena hudim napadom Turčije, ki želi na območju vzpostaviti t. i. 'varno območje', ga odvzeti izpod kurdskega nadzora in tja naseliti sirske begunce. V času od začetka ofenzive je na obeh straneh meje umrlo že več kot 50 civilistov, piše BBC.

Člani kurdske skupnosti v ZDA se ob fotografijah bežečih Kurdov spomnijo na svoje bežanje v prejšnjem stoletju. FOTO: AP

Ubili generalno sekretarko kurdske stranke Iz Sirije poročajo, da so ubili kurdsko političarko in borko za ženske pravice. Bila naj bi med devetimi ubitimi civilisti, ki so jih zajeli in usmrtili na cesti na severu države. Hervin Khalaf je bila generalna sekretarka Stranke za prihodnost Sirije, zajeli pa so jo, ko se je vračala s sestanka v Hasaki, je poročal Sirski observatorij za človekove pravice.

ZN poročajo o več kot 100.000 razseljenih ljudeh, medtem kot kurdske oblasti trdijo, da jih je že več kot 191.000.

Borci, ki jih podpira Turčija, naj bi političarko izvlekli iz vozila in jo ustrelili, observatorij pa je sporočil, da so ob cesti na tak način usmrtili devet ljudi. Predstavnik sirskih upornikov, ki jih podpira Turčija, je zanikal, da bi šli tako daleč. 'Varovanje zapornikov Islamske države ni več prioriteta' SDF je medtem sporočil, da zaradi bojev ne bodo več mogli nadzorovati kampov, v katerih zadržujejo pripadnike Islamske države. "Varovanje zapornikov Islamske države ni več prioriteta. Kdor koli si želi, da bi ti zaporniki ostali, kjer so, je dobrodošel, da pride in najde rešitev," je dejal Redur Xeliliz SDF in dodal, da bodo sami raje zaščitili svoja mesta in svoje ljudi.

"Raje bomo ščitili svoja mesta in ljudi," pravijo Kurdi. FOTO: AP

Opozoril je še, da lahko turška operacija Islamski državi ponudi možnost za ponovni vzpon, piše BBC. "Oživele so že njihove celice v mestih Kamišli in Hasekeh," je opozoril. Ameriški Kurdi: Trump nas je izdal Prebivalci Tennessee Cityja, kurdske prestolnice v ZDA, menijo, da jih je predsednik Donald Trumpz umikom čet izdal, a to jih ne preseneča. Kurdi v Siriji poudarjajo, da so jih zavezniki že v preteklosti izdali, piše Guardian. Pogosto je slišati stavek: "Nimamo drugih zaveznikov razen gora." "Izdal je celotno kurdsko ljudstvo," pravi Salah Osman, imam mošeje Slahadeen Center. "Vedeli smo, da se to lahko zgodi. Vedeli smo, potem ko so kurdske sile opravile svoj posel, da bodo znova ostali brez prijateljev."

V času od začetka ofenzive je na obeh straneh meje umrlo že več kot 50 civilistov. FOTO: AP