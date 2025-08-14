Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Svet

Vas Gržini išče kupca: luksuz, ekološka kmetija ali vinska posest?

Gržini, 14. 08. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
0

V hrvaški Istri, le 36 kilometrov od slovenske meje, je naprodaj vas Gržini. Vasica s štirimi hišami je obdana z zelenjem in tišino ter je brez prebivalcev že desetletje. Za nakup vasice se najbolj zanimajo hrvaški izseljenci, ki bi hiše prenovili in vas spremenili v luksuzno destinacijo. Do prve plaže je namreč le 20 minut vožnje, kar pa številnim okoliškim prebivalcem ni najbolj všeč. V Gržinih bi raje videli ekološko kmetijo ali vinsko posest. Najbolj pa se bojijo, da bo na koncu vasico zaradi nizke cene kupil kakšen tujec.

gržini vas prodaja
Naslednji članek

Policijski helikopter, vojaški lovec: imajo vse, kar imajo veliki, le nekajkrat pomanjšani so

Naslednji članek

Propadajoče policijsko letovišče: bo sodna poravnava zakopala bojno sekiro?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110