Svet
Vas Gržini išče kupca: luksuz, ekološka kmetija ali vinska posest?
V hrvaški Istri, le 36 kilometrov od slovenske meje, je naprodaj vas Gržini. Vasica s štirimi hišami je obdana z zelenjem in tišino ter je brez prebivalcev že desetletje. Za nakup vasice se najbolj zanimajo hrvaški izseljenci, ki bi hiše prenovili in vas spremenili v luksuzno destinacijo. Do prve plaže je namreč le 20 minut vožnje, kar pa številnim okoliškim prebivalcem ni najbolj všeč. V Gržinih bi raje videli ekološko kmetijo ali vinsko posest. Najbolj pa se bojijo, da bo na koncu vasico zaradi nizke cene kupil kakšen tujec.
