Ne pol milijarde evrov, več milijard evrov bo potrebnih, a v tem trenutku ne pomagajo niti milijoni. Potrebni so helikopterji, težka mehanizacija in usposobljeni, da do ljudi prideta hrana in voda, da se uredijo struge in da se odstranijo večtonske gmote, ki jih je naneslo na ceste in domove. In to je tisto, kar nam Evropska unija v tem trenutku nudi. Pomoč je zagotovila predsednica Evropske komisije, ki je obiskala Slovenijo: "Slovenija je država na sončni strani Alp, a vaša idilična pokrajina se je spremenila v vodni in blatni pekel," je dejala.