"Vaša odločitev bo vplivala na življenja ljudi," opozarja poslance v pismu več kot 4000 zdravnikov, ki so proti predlogu zdravstvene novele zakona. Po mnenju več tisoč zdravnikov se bo stanje v slovenskem javnem zdravstvu močno poslabšalo, saj je več zdravnikov že napovedalo odhod ob sprejetju novele, kar bi lahko ogrozilo nekatere stroke in dodatno obremenilo urgentne centre. Kot zadnje upanje vidijo poslance, ki bodo v četrtek o tem odločali. Preverili smo ali ljudje razumejo, kaj jim zakon o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva prinaša, in ali se z njim strinjajo.