Vaščani Brezine nasprotujejo gradnji nove obvoznice

Si predstavljate, da živite v mirni vasi stran od mestnega vrveža, potem pa izveste, da vam želijo skozi vas tik ob vaši hiši speljati novo obvoznico? Prav s tem se morajo zdaj ukvarjati vaščani Brezine v brežiški občini, ki pravijo, da bi naj nova obvoznica potekala preblizu hiš, pa ne le to, naselje bi tako rekoč prepolovila. Obenem pa si nihče ne želi hrupa in smradu, ki bi ju nova cesta prinesla. In kaj na Občini Brežice pravijo o morebitni gradnji nove ceste?