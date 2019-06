Vatikan razmišlja o posvetitvi poročenih duhovnikov v Amazoniji

V dokumentu, ki so ga v Vatikanu izdali v ponedeljek, so naznanili, da bodo na posebnem sestanku (sinodi), ki bo potekal med 6. in 27. oktobrom, obravnavali tudi potencialne velike spremembe v pravilih rimskokatoliške cerkve.

"Medtem ko potrjujemo, da je celibat darilo za Cerkev, je treba preučiti tudi možnost posvetitve starejših, morda domorodnih moških, ki so uveljavljeni v skupnosti in imajo stabilne, urejene družine. Tako bomo lahko v bolj oddaljenih regijah omogočili vzdrževanje krščanskega življenja," je med drugim zapisano v delovnem dokumentu, ki je izšel pred sinodo. Po klasifikaciji Vatikana Amazonija vključuje Bolivijo, Brazilijo, Kolumbijo, Ekvador, Francosko Gvajano, Gvajano, Peru, Venezuelo in Surinam, kar predstavlja populacijo več kot 2,8 milijona ljudi, 400 domorodnih plemen in 240 jezikov.

Regija ima težave s "kadrovskim pomanjkanjem" duhovnikov, zato je papež Frančišek tudi sklical to posebno regijsko škofovsko konferenco.

Tudi poročeni duhovniki?

Predlog, da bi tudi poročenim moškim dovolili posvetitev v duhovniki, se imenuje viri probati – to ni prvič, da se znotraj rimskokatoliške cerkve o tem razpravlja. V intervjuju za nemški časopis Die Zeit leta 2017 je papež Frančišek dejal, da so odprti tudi za to možnost.