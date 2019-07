V Vatikanu začeli analizirati okostji, ki so ju našli v bližini praznih grobnic

Zgodba o skrivnostnem izginotju Emanuele Orlandi se tudi po 36 letih nadaljuje. Prošnje družine je zdaj končno uslišal tudi Vatikan. Potem ko se je med sledenjem skrivnostnemu namigu in odkritju dveh praznih grobnic zgodba še zapletla, so v bližini grobnic našli ostanke dveh okostji, ki so jih zdaj začeli analizirati forenziki. Družina upa, da so bližje odgovoru, kam je izginila Emanuela.

Odgovor na vprašanje, kaj se je 22. junija pred 36 leti zgodilo Emanueli, je skrivnost, ki že tri desetletja buri duhove, teorije zarot med Italijani pa zajemajo vse mogoče verzije, od mafijskih ugrabitev do mednarodnih teroristov in najvišjih vohunstev v samem vrhu Vatikana. Nekega poletnega večera leta 1983 je 15-letna Emanuela Orlandi, hčerka vatikanskega uslužbenca, vzela svojo flavto in se od doma odpravila na inštrukcije v glasbeno šolo v središču Rima. To pot je, najprej peš, nato še z avtobusom, opravila že neštetokrat prej. Le da se tistega dne ni vrnila. Njen brat po 36 letih še ni obupal, zato razišče vsak namig, ki ga prejme. Pietro Orlandi tudi po 36 letih ni nehal iskati svoje sestre. Razišče prav vsako sled in namig, ki ga dobi. Po zadnjem namigu pa je upal, da bo odgovore dobil na majhnem pokopališču. Marca letos je družina namreč prejela anonimen namig – fotografijo angela s pripisom:"Iščite v smeri, kamor s prstom kaže angel!" Sporočilo jih je pripeljalo do dveh grobnic na 1200 let starem pokopališču Cimitero Teutonico ob baziliki svetega Petra. Na večkratna zaprosila družine Orlandi je Vatikan vendarle privolil v ekshumacijo posmrtnih ostankov v grobnicah. Odprtje dveh grobov pa je presenetilo vse. V nobenem niso našli ničesar, niti tistih ostankov, ki bi tam morali biti. Vatikan je prejšnji teden sporočil, da so v nadaljni preiskavi pod bližnjo stavbo na območju grobnic identificirali dve okostji. Območje so zapečatili, zdaj pa bodo posmrtne ostanke preučili forenziki, ki so delo pričeli danes. FOTO: AP V bližini našli dve okostji, začeli forenzično preiskavo Vatikan je prejšnji teden sporočil, da so v nadaljnji preiskavi pod bližnjo stavbo na območju grobnic identificirali ostanke dveh okostji. Območje so zapečatili, zdaj pa bodo posmrtne ostanke preučili forenziki, ki so z delom pričeli danes. Vatikanski predstavnik za stike z javnostjo je danes pojasnil, da forenzični strokovnjaki analizirajo vse ostanke"v skladu z mednarodnimi protokoli", vendar ne morejo predvideti, koliko časa bo trajala preiskava. Pri preiskavi bo prisoten tudi strokovnjak, ki ga je imenovala družina Orlandi. Vatikan meni, da so posmrtne ostanek princes, ki bi morale biti v prvotno odprtih grobnicah, ki so jih našli prazne, premestili med deli v šestdesetih letih, poroča BBC.