Včasih so se zabavali s tombolo, danes skupaj raje kadijo marihuano

Pride 90-letnik k zdravniku na pregled.

Doktor ga vpraša: "Kako se počutite?" "Nikoli nisem bil boljše volje!", odgovori ata, "moja ljubica ima 18 let. Zdaj je noseča in bova dobila otroka." Doktor malo pomisli in reče: "Dovolite, da vam povem eno zgodbico: Lovec, ki nikoli ni izpustil lovske sezone, je nekega dne tako neučakano odšel od doma, da se je zmotil in namesto puške vzel dežnik. Ko je prišel v gozd, se pojavi pred njim en velik medved. Lovec dvigne dežnik, nameri v medveda in ustreli ... Gotovo ne uganete, kaj se je zgodilo? Medved je mrtev padel pred njega!" "Nemogoče! Nekdo drug je moral streljati!" "Ravno to sem vam hotel povedati!!"