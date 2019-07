Se spomnite, v kakšni hiški sta živeli 47-letna Vida Judit Bukovec in njena 11 letna hči? Majhna hiška v Radmožancih, nedaleč od Lendave, je bila polna vlage in črne plesni, danes pa je slika popolnoma drugačna. Nad hiško je že nova streha, nova okna so vgrajena, elektrika in voda. Končana bo do konca avgusta. Mnogi ste se odzvali in pomagali po svojih najboljših močeh.