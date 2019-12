Vdor v kemično tovarno na Finskem, policija incident še preiskuje

Finski mediji poročajo o vdoru v kemično tovarno oziroma pripadajoče skladišče. Ljudje v bližini tovarne naj bi opazili nekaj ljudi temnejše poti, ki so nasilno vstopili na območje tovarne.

Policija je takoj prispela na območje, ga za kratek čas tudi zaprla, a oseb niso zasledili. Zdaj so začeli s preiskavo dogodkov, tovarna v lasti Algol Chemicals pa je bila evakuirana. Alexander Bargum, direktor podjetja, pravi, da mu ni jasno, zakaj bi storilci poskušali vdreti v tovarno, saj naj v njej ne bi hranili kemikalij, ki niso v skladiščih drugih tovarn. Kot je rekel, imajo v skladišču na območju tovarne večinoma rezervne dele in industrijske kemikalije. "Močno dvomim, da so jih zanimali naši produkti."