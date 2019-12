Vdrli v kemično tovarno, policijska akcija pa odkrila verigo tihotapcev mamil

Na Finskem v mestu Espoo je skupina zamaskiranih oseb pred dnevi vdrla v tovarno kemikalij, a ni ukradla ničesar. Velika policijska akcija je nato odkrila premeteno verigo tihotapcev mamil in zasegla ogromno količino kokaina.

Pred dnevi smo poročali o incidentu v mestu Espoo na Finskem, kjer so neznanci nasilno vstopili v tovarno kemikalij, kar je sprožilo velik odziv finske policije in protiterorističnih enot. Kot se je hitro izkazalo, niso ukradli kemikalij, a policistom sprva ni bilo jasno, zakaj so neznanci vdrli.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zdaj je policija sporočila, da naj bi vlomilci vstopili in pretepli voznika tovornjaka, ki so ga v tistem trenutku iztovarjali. Vlomilce so predvsem zanimali zaprti zabojniki, ki naj bi prenašali kemikalije in so prispeli z vzhoda Finske. Voznik tovornjaka je bil lažje poškodovan, vlomilci pa so zaradi alarma zbežali.

Finska