Več deset stanovanj v evakuirani stolpnici v Sydneyu ni varnih

Gasilci in reševalci so danes stanovalce nevarnih enot pospremili v njihova stanovanja, da so iz njih vzeli dragocenosti. Do konca preiskave, ki se naj ne bi končala pred novim letom, pa si bodo morali poiskati drugo namestitev.

Kot je za lokalne medije zatrdil nadzornik gasilcev in reševalcev v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales Adam Dewberry , ni tveganja, da bi se stavba zrušila. Dejal je še, da bodo pristojne službe sodelovale v preiskavi, da bi ugotovili rešitev za nastale razmere, zagotovili varnost celotne stavbe in omogočili ponovno naselitev celotnega objekta.

36-nadstropno stolpnico odprli šele pred štirimi meseci

Za stanovalce stolpnice Opal Tower v Sydneyju se je božično praznovanje v ponedeljek začelo kot prava nočna mora. Ob 14.35 po lokalnem času so namreč nekateri stanovalci zaslišali grozljivo pokanje in o tem obvestili policijo. Sledila je takojšnja evakuacija vseh stanovalcev iz 38-nadstropne stolpnice, vredne 165 milijonov avstralskih dolarjev, ki je bila zgrajena pred kratkim. Na cesti se je tako tik pred božičem znašlo 3000 ljudi.

Gasilci, reševalci in inženirji so v sodelovanju z arhitekti stolpnice in vodji gradbenih del pregledali celotno stolpnico in v desetem nadstropju dejansko odkrili veliko razpoko v eni od notranjih sten. Stolpnica naj bi se zaradi tega premaknila za en do dva milimetra, je pojasnil policijski detektiv Philip Rogerson, vendar naj se od takrat ne bi več premikala.

Oblasti so 51 stanovanjskih enot razglasile za nevarne za bivanje, v stolpnici je sicer 392 stanovanjskih enot.