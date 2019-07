'Več desetletij dela in truda je bilo uničenih v nekaj minutah'

Tako pravijo prebivalci grškega Halkidikija, še vedno močno pretreseni po pošastnem neurju, ki je razdejalo polotok in zahtevalo sedem smrtnih žrtev ter na desetine ranjenih. Opustošenje je ogromno, plaže so polne razbitin, številne stavbe so poškodovane, ponekod še vedno prihaja do izpadov električne energije in oskrbe z vodo. Vlada je na pomoč vpoklicala vojsko in obljubila finančno pomoč.

Na območju, ki ga je opustošilo neurje, je bilo pet slovenskih družin. Z eno od njih smo navezali stik in poročajo o neverjetnih prizorih. Kot so dejali, so imeli srečo, da so preživeli. Več pa na povezavi.