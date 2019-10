Več kot 110 milijonov novih stranišč, a Indijci še vedno potrebo opravljajo na prostem

Kot je naznanil Modi, so k uspehu kampanje prispevali različni deležniki. Ključno pri vsem je bilo, da se je vanjo vključila širša javnost, tudi bollywoodski igralci in filmski ustvarjalci, ki so temo pripeljali na televizijske zaslone, objavljene pa so bile številne zgodbe žensk, ki so odklanjale poroke v primerih, ko jim bodoči možje niso mogli zagotoviti stranišč v skupnih domovanjih.

Pred začetkom kampanje je imelo dostop do stranišč zgolj 39 odstotkov vseh indijskih gospodinjstev. Po navedbah vlade so zdaj dosegli 100-odstotno pokritost.

"Svet je presenečen nad tem, da smo samo v 60 mesecih 600 milijonom ljudi zgradili več kot 110 milijonov stranišč," je dejal v sredo ob obeležitvi 150. obletnice rojstva Mahatme Gandhija . "Pred tem nihče ni verjel v to, da bo Indija v tako kratkem času postala država brez iztrebkov. Zdaj je to realnost."

Vladne statistike so zavajajoče

Eno so torej vladne statistike, drugo pa je slika realnosti, poudarjajo strokovnjaki. Ti trdijo, da so številke, s katerimi se hvali Modijeva vlada, preobsežne in da mnogi ljudje še vedno živijo brez dostopa do stranišč ali pa ga ne uporabljajo, čeprav bi ga lahko.

Nazar Khalid, znanstveni sodelavec na Raziskovalnem inštitutu za ekonomijo (RICE), je dejal, da se je vlada preveč osredotočila na gradnjo stranišč in da pri tem ni poskrbela za to, da bi jih ljudje tudi dejansko uporabljali. Po njegovem mnenju se je vlada osredotočila zgolj na to, da v vaseh zgradi stranišča, pri čemer pa je pozabila na vzdrževanje teh objektov in odpravljanje s kanalizacijskimi odplakami.

"Morali bi ne samo postaviti stranišč, ampak ljudi tudi poučevati o tem, kako jih uporabljati, vzdrževati in kaj se zgodi z izločki, ko se spustijo v kanalizacijo," je bil kritičen Kalid.

"Moramo spoštovati dejstvo, da je vlada urejanju sanitarnega področja dala velik poudarek, kar se v preteklosti še ni zgodilo. Številke same pa so velika farsa, ker država težav z opravljanjem potreb na prostem ni odpravila," je izpostavil Khalid in dodal, da so v inštitutu opravili dve raziskavi med gospodinjstvi v štirih zveznih državah na severu države. Rezultati so pokazali, da kar 70 odstotkov anketiranih ljudi na podeželju ne uporablja stranišč, leta 2018 pa se je število znižalo na 44 odstotkov.

Tudi A. Kalimuthu, vodja projekta na Inštitutu WASH, je izpostavil, da je gradnja stranišč najbolj enostaven del celotnega projekta reševanje problematike."Gradimo na stotine stranišč, glavni poudarek pri tem pa bi moral biti poučevanje ljudi o tem, da stranišče ni strojna, ampak programska oprema."

Iztrebljanje na prostem čistejše od uporabe domačega stranišča

Po podatkih organizacije UNICEF je bila Indija država z največjim število ljudi na svetu, ki nimajo dostopa do stranišča – od tega jih je največ v ruralnih predelih države.

Opisane razmere predstavljajo veliko nevarnost za javno zdravje, predvsem za otroke, ki so izpostavljeni tveganjem za razvoj potencialno smrtonosnih bolezni. Fekalna kontaminacija in slabe sanitarne razmere so tudi glavni vzroki za umrljivost otrok in nastanek bolezni. Ogrožene pa so tudi ženske in dekleta, ki so izpostavljena fizičnim napadom in posilstvom, zato pogosto čakajo do mraka, da lahko opravijo malo in veliko potrebo.