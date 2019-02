Več kot 16 let so zaradi napake na ministrstvu starši in njihovi otroci živeli slabše

Država je leta 2003 prikrajšala starše slepih in slabovidnih otrok, saj so se morali odločiti le za en dodatek, niso pa več mogli prejemati dveh. Po sodni odločbi iz leta 2012 se dodatka ne izključujeta, a centri so staršem to sporočili šele tri leta kasneje. Nekateri starši so zato na centre vložili tožbo, da bi jim izplačali sredstva, do katerih so bili upravičeni.