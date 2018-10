Na Portugalskem brez elektrike ostalo več kot 17.000 gospodinjstev

Severni del in notranjost Portugalske je ponoči dosegla tropska nevihta Leslie, ki je s seboj prinesla močno deževje in silovit veter. Ta je podrl na stotine dreves, več kot 17.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike, poročajo tuji mediji.

Poročil o ranjenih ali mrtvih ni, a nevarnost še ni minila. Nevihta se premika proti notranjosti Portugalske in naprej proti Španiji. Vodja Civilne zaščite Belo Costa je posvaril, da so na obalnih območjih mogoče poplave.

Po podatkih ameriškega centra za orkan v Miamiju so sunki vetra dosegali do 110 kilometrov na uro.

Portugalske oblasti so v soboto v pričakovanju prvega hudega neurja po letu 1842 izdale rdeče opozorilo. Ljudi so pozvale, naj ne zapuščajo svojih domov, ribiče pa, naj ne hodijo na morje. Odpovedali so tudi več poletov. A Leslie, ki je bila najprej orkan, je oslabela v tropsko nevihto, še preden je dosegla Pirenejski polotok.