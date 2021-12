Več kot 2600 pisem neznancev razveselilo starostnike v domovih

V teh dneh starejše razveseljujejo pisma neznancev, ki so se vključili v Karitasovo akcijo Pismo za lepši dan, kjer so v mesecu dni zbrali več kot 2600 pisem. Odzvali so se vrtci, šole, študentske organizacije, skavti, taborniki in drugi posamezniki, ki so lepe besede in praznične želje dali na papir. V Domu starejših občanov Taber so stanovalci že prejeli prva pisma. Kaj vse je pisalo v njih in kako veseli so jih bili?