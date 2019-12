V požaru v tovarni v New Delhiju umrlo več kot 40 ljudi

Na kraj dogodka je prihitelo 30 gasilcev, reševanje ljudi, ki so bili ujeti v stavbi, je potekalo več ur. Rešili so več kot 50 ljudi, poroča portal Indiatvnews.com.

"Problem je bil v dimu. Vsa okna in vrata so bila zaprta, notri pa je bil gost dim," je povedal namestnik vodje gasilcev Sunil Choudhary. "Nihče ni mogel ven. Železna vrata so bila zaklenjena, ljudi smo lahko spravili ven šele, ko smo jih podrli. Stavba je postala plinska celica."

Do 9.30 so v štiri različne bolnišnice prepeljali najmanj 56 ljudi, je za Hindustan Times povedal vodja gasilcev v Delhiju Atul Garg. "Vsi so bili zaradi dima nezavestni," je dejal. 16 jih zdravijo zaradi opeklin in vdihavanja dima.