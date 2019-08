Putin na motorju s kontroverznimi Nočnimi volkovi

"Navdušen sem, da so lahko ti mačo in kul moški vzor naši mladini," je ob tem dejal Putin. Tesno ob njem je ves čas stal prvi med volkovi Aleksander Zaldostanov , ki je sicer bolj znan kot Kirurg . Skrajno desničarska motoristična skupina je glasna podpornica priključitve Krima, prav tako naj bi tudi novačila borce za vojno v ukrajinskem Donbasu.

Vladimir Putin je vidno užival v družbi njemu zvestih Nočnih volkov. Tudi sam oblečen v usnjeno jakno je zajahal legendarni motor Ural in se pet let po ruski priključitvi pred tem ukrajinskega Krima z njimi zapeljal po krimski prestolnici Sevastopol.

A če v delu ruske družbe take skrbno koreografirane predstave še utrjujejo Putinovo podobo pravega moškega in odločnega voditelja, pa je drugi del družbe na največjem protestu v Rusiji v zadnjih osmih letih vzklikal:"Rusija bo svobodna!".

Pred protestom so aretirali eno vidnejših predstavnic opozicije

Zbrani na protestih v Moskvi so zahtevali konec onemogočanja opozicijskih in neodvisnih kandidatov na septembrskih volitvah za mestni svet. Oblasti namreč na listo niso uvrstile kar 57 njihovih kandidatov, med katerimi so bili tudi najbolj vidni obrazi opozicije, čeprav so izpolnjevali stroge pogoje.

Čeprav je bil shod izjemoma dovoljen in tam policisti niso prijeli nikogar, so več kot 130 ljudi brutalno aretirali po protestih, ko so krenili proti poslopju mestne uprave. Prav tako so še pred shodom prijeli 31- letno pravnico Ljubov Sobol, ki je ena vidnejših predstavnic opozicije.