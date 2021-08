Po vrnitvi z maturantskega izleta okuženih 42 dijakov, karantena predlagana za več kot 600 oseb

V nedeljo so v slovenskih laboratorijih ob 754 testiranjih potrdili 116 novih okužb s koronavirusom, kar je po številu okužb najslabša nedelja po 16. maju. V ponedeljek sta se po več tednih znova odprla Covid oddelka v Bolnišnicah Golnik in Celje. V slednji so že sprejeli prve tri bolnike, največja težava je negovalni kader, ki ga je v celjski bolnišnici manj kot v drugem in tretjem valu. Med okuženimi je, glede na minuli teden kar petkrat več mladih, med njimi so tudi dijaki, ki so se pred kratkih vrnili iz maturantskega izleta na grškem otoku Krf. Okuženih jih je že 42, in ker so seznami udeležencev izleta, ki so jih dobili epidemiologi, pomanjkljivi, so za vse predlagali karanteno na domu.

